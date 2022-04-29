29 Nisan 2022, Cuma
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Bugün hava nasıl olacak? Bayramda hava nasıl? İşte il il yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Özellikle Ramazan Bayramı'nda yağışın görüleceği iller tek tek açıklanırken olası su baskınlarına karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, havanın notlarını anlattı.