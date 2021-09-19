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Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

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Giriş: 19.09.2021 11:59
Bugün (19 Eylül Pazar) hava nasıl olacak? Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında.

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