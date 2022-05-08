Bugün Anneler Günü… En çok hangi hediyeyi almayı seviyorlar?

Bugün şefkatin, iyiliğin ve merhametin timsali annelerimizin günü. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü'nde onları mutlu etmek için hediye alma telaşına giriyoruz. Peki anneler en çok hangi hediyelerden hoşlanıyor? Çocuklar onlara ne alıyor? Sokağa sorduk. İşte yanıtlar...

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