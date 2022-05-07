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Haberler Galeri Duygusal Anneler Günü mesajı: 2022 eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa en güzel Anneler Günü mesajları burada!

Duygusal Anneler Günü mesajı: 2022 eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa en güzel Anneler Günü mesajları burada!

Anneler Günü mesajları... Hayatımıza değer katan, sevgisiyle aydınlatan annelerimizi onurlandırmak adına kutlanan Anneler Günü bu sene 8 Mayıs'a denk geliyor. Eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa gönderilebilecek en güzel Anneler Günü mesajlarını sizler için sayfamızd bir araya getirdik. Haberimizi inceleyerek duygusal Anneler Günü mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte 2022'ye özel en güzel, kısa ve öz Anneler Günü mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 12:54
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Duygusal Anneler Günü mesajı: 2022 eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa en güzel Anneler Günü mesajları burada!

Anneler Günü mesajları burada! Bizi biz yapan değerlerimizin, geleneklerimizin ve en önemlisi toplum kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasında önemli bir rol oynayan annelerimizi onurlandırmak adına kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Bu özel gün için güzel bir mesaj paylaşmak isteyen vatandaşlar, duygusal Anneler Günü mesajlarını araştırıyor. İşte eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa gönderilebilecek en güzel Anneler Günü mesajları...

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Duygusal Anneler Günü mesajı: 2022 eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa en güzel Anneler Günü mesajları burada!

DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

* Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.

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Duygusal Anneler Günü mesajı: 2022 eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa en güzel Anneler Günü mesajları burada!

* Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

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Duygusal Anneler Günü mesajı: 2022 eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa en güzel Anneler Günü mesajları burada!

* Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

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Duygusal Anneler Günü mesajı: 2022 eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa en güzel Anneler Günü mesajları burada!

* Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.