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Bu patlıcanı görenler hayrete düştü! Tamamen organik

Bu patlıcanı görenler hayrete düştü! Tamamen organik

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 15:15
Isparta'da köyünde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Mehmet Aydın hobi bahçesinde patlıcan yetiştirdi. Yöre halkının ilgi odağı olan patlıcanı görenler ise hayrete düştü.

Tamamen organik! Gören şaştı kaldı TAMAMEN ORGANİK! GÖREN ŞAŞTI KALDI

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Bu patlıcanı görenler hayrete düştü
Bu patlıcanı görenler hayrete düştü
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