Bu nasıl acı! Aynı aileden 9 kişi kovid sebebiyle öldü, 14’ü riskli

Rize’de koronavirüs (kovid-19) sebebiyle ferdini kara toprağa veren ailede, 14 'riskli birey' daha çıktı. Ailenin araştırma çağrısının akabinde harekete geçen Sağlık Bakanlığı ekipleri ilk sonuçları paylaştı. İşte koronavirüsün darmaduman o aile ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

İstanbul'da ikamet eden Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, hastalanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ile oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif sonuç verdi. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020 tarihinde önce Burak, 1 hafta sonra babası Muhammet Genç vefat etti. Aileden 41 yaşındaki Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, 53 yaşındaki İbrahim Genç 4 Aralık'ta, 58 yaşındaki Ali Genç ise 11 Aralık tarihinde hayatını kaybetti. Ali Genç'in tedavi olan 55 yaşındaki kardeşleri Fatma Duman 18 Aralık'ta, 46 yaşındaki Aysel Peçe de 21 Şubat 2021 tarihinde yaşamını yitirdi. 43 yaşındaki Ahmet Genç de 13 Nisan'da hayatını kaybetti. Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları ifade edildi. Diğerlerinin ise Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu öğrenildi.



6 AYDA 8 KAYIP



6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısına cevap verildi. Geçen yıl Haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ailenin 25 üyesi aşılandı.

Aşıların ardından yaklaşık 10 aydır Genç ailesinden kimse virüse yakalanmadı ancak ailenin koronavirüs kabusu yeniden ortaya çıktı. Babasını, ağabeyini, 2 halasını ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya da 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Sağlık durumu ağırlaşan Şenay Genç Yalçınkaya da 20 Şubat'ta hayatını kaybetti.



GENETİK ARAŞTIRMA YAPILACAK



Koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin genlerinin araştırılması çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı, genetik araştırma başlattı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Çitli ve ekibi, genetik tarama testi için temasa geçilen aile fertleri ile görüştü.

14 BİREY RİSKLİ

Araştırmalarda, ailede çeşitli kronik rahatsızlıkları olan, bazı semptomlar görülen 14 'riskli birey' tespit edildi. Takibe alınan kişilerden çeşitli numunelerin laboratuvarda incelenmesiyle yapılacak genetik analiz sonucu koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırılacak.



'HASTANEYE DÜŞTÜK MÜ, ORADA ÖLÜMÜ BEKLİYORUZ'



Bekledikleri gen araştırma sürecinin başladığını söyleyen, 3 kardeşini, 2 baldızını, 2 yeğenini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç, "Ne yazık ki ailemizde ölümler arttıkça biz de genlerimizin araştırılması talebinde bulunduk. Sağlık Bakanlığı talebimizi dikkate alarak çalışma başlattı. Ailemizde riskli 14 kişinin tespiti yapıldı. Hastaneye gelerek kan numunelerimizi verdik. Numuneler alındı, 'İşlemler 2 ay sürer' dediler, biz de sonucu merakla bekliyoruz. Çıkan sonuca göre biz de rahat ederiz. Hastaneye düştük mü, orada ölümü bekliyoruz. Şimdi belki de sebebinin ne olduğunu anlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi