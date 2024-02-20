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Bu meslek teknolojiye yenik düştü! Unutulmaya yüz tuttu

İHA
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Giriş: 20.02.2024 12:10
Güncelleme:20.02.2024 12:10
Çankırı'da yüzyıllardır el ile dövülerek işlenen bakır eşyalar, teknoloji ile üretilen ürünlere yenik düştü.
İşte zamanın tozlu raflarına kalkan meslekler İŞTE ZAMANIN TOZLU RAFLARINA KALKAN MESLEKLER

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