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Bu mağara astım ve bronşite iyi geliyor! Doğa harikası…

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 09:18
Bursa İnegöl'deki 3 milyon yaşında olan Oylat Mağarası, hastalara şifa oluyor. İçerisinde sıcaklığın hiç değişmediği mağara, 750 metre uzunluğunda olup 95 metre genişliğe sahip. Merdivenlerle inilip çıkılan mağaranın ortamı adeta fantastik film dekorlarını andırıyor.
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