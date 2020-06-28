Bu köyde herkes İngilizce biliyor |Video

1960'lı yıllarda petrol arama şirketleri Diyarbakır'ın Alçık Köyü'nde faaliyet göstermeye başladı. Bölgeye gelen şirketlerde çalışmaya başlayan köylüler de zaman içinde İngilizce öğrenmeye başladı. İşte TRT arşivinden çıkan o gülümseten görüntüler...

1960'lı yıllarda petrol arama şirketleri Diyarbakır'ın Alçık Köyü'nde faaliyet göstermeye başladı. Bölgeye gelen şirketlerde çalışmaya başlayan köylüler de zaman içinde İngilizce öğrenmeye başladı. İşte TRT arşivinden çıkan o gülümseten görüntüler...

TEKSASLILARLA BİRAZ ZORLUK ÇEKİYORUZ

Köyün muhtarı konu ile ilgili "Amerikan İngilizcesi de bir değil. Değişiyor çok değişiyor. İngilizlerin İngilizcesi ile güzel anlaşıyoruz. Ama Amerikan şeyiyle o Teksaslılarla biraz zorluk çekiyoruz." ifadelerini kullanıyor.