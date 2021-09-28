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Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor

İHA
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Giriş: 28.09.2021 11:24
Van’da papağan gibi sürekli dalda duran Japonya ‘onagadori’ ırkı uzun kuyruklu horoz, esnafın maskotu haline geldi. Japonya’da türü tehlike altında olan ve özel statüye alınan ‘onagadori’, papağan gibi dalda durması nedeniyle ilgi odağı oldu. Van’da papağan besleyen esnaf Fatih Özdemir’e Bolu’da yaşayan bir arkadaşı tarafından uzun kuyruklu horoz hediye edildi. Petshop işleten Özdemir, diğer horoz türlerine göre yerde gezmeyen ve papağanlar gibi sürekli bir dalda duran hayvana gözü gibi baktı. İş yerine gelenlerin ilgisini çeken uzun kuyruklu horozu görenler ise hemen telefonuna sarılarak fotoğraf çektiriyor. Uzun kuyruklu horoz, esnafın da maskotu haline geldi. İHA muhabirine konuşan esnaf Fatih Özdemir, gözü gibi baktığı horozu sahiplendirmeyi düşünmediğini belirtti. Horozun çok nadir durumlarda daldan aşağı indiğini anlatan Özdemir, "2-3 yıl önce papağanlarım vardı. Bunu gören arkadaşım, 'Sana horoz hediye edeyim, şöyle kuş gibi ağaçta duracak' dedi. Bende inanmadım ama yine de gönder dedim. Sonra gönderdi ve yaklaşık 2 yıldır besliyoruz. Hiç aşağı inmiyor. İndiği zaman ya birileri çok rahatsız etmiştir ya da aç kalmıştır. Onun dışında ise hiç inmiyor. Bu zaten bu şekilde durmasıyla meşhur bir hayvan. Japon türü olan 'onagadori' uzun kuyruğuyla meşhur bir türdür" dedi.

"İlgiden dolayı kuyruk tüyleri koptu"

İnsanların horoza yoğun bir ilgi gösterdiğini ve bu nedenle de kuyruk tüylerinin koptuğunu dile getiren Özdemir, "Fotoğraf çektirmek isterken yanlışlıkla koparıyorlar. Yoksa uzun kuyruğu şimdi yerleri süpürüyor durumdaydı. Burada demirbaşımız oldu. Ücretli sahiplendirmiyoruz. Müşterimizin gözü alıştı" diye konuştu.
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