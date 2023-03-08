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Bruce Willis’in eşinden gazetecilere çağrı: Onu görünce seslenmeyin

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Giriş: 08.03.2023 08:57
2022'de "söz yitimi" anlamına gelen "afazi" hastalığına yakalanarak oyunculuk kariyerini erken noktalayan Bruce Willis'ın eşi gazetecilerden özel bir ricada bulundu. Paparazzilerin ünlü aktörü çok büyük strese soktuğuna ve sağlığını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Emma Heming basın mensuplarından Willis'e seslenmemelerini ve onunla konuşmamalarını istedi.
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