08 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bruce Willis’in eşinden gazetecilere çağrı: Onu görünce seslenmeyin
2022'de "söz yitimi" anlamına gelen "afazi" hastalığına yakalanarak oyunculuk kariyerini erken noktalayan Bruce Willis'ın eşi gazetecilerden özel bir ricada bulundu. Paparazzilerin ünlü aktörü çok büyük strese soktuğuna ve sağlığını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Emma Heming basın mensuplarından Willis'e seslenmemelerini ve onunla konuşmamalarını istedi.