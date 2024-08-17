17 Ağustos 2024, Cumartesi
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Bozdoğan yangınına 8 helikopter ve 7 uçak havadan destek veriyor
Dün saat 16.45 sıralarında Bozdoğan Alhisar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 15 saattir devam eden yangın bölgesinde alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Alhisar, Altıntaş, Örentat, Hışımlar, Güre Mahallelerinde ormanlık alanlarda etkili olan yangınla, ekipler dün gündüz ve gece boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi tekrar başladı. Yangına 8 helikopter, 7 uçakla havadan müdahale edilirken hava araçları helikopterden görüntülendi. Karadan da yangına 32 arazöz, 11 su tankeri 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor.