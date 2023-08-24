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Boşanmak üzere olduğu eşi 3 aylık bebeğini kaçırdı! Vicdansız babanın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi

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Giriş: 24.08.2023 10:55
Sakarya'da 2 yıllık evli olan Tuana Türkdoğan, boşanma aşamasında olduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü eşi 3 aylık bebeğini kaçırdı. Genç anne Türkoğlu, "3 aylık çocuğunu kucağımdan alıp Çorum'a kaçırdı. Bebeğimin kokusuna hasret kaldı" dedi. Türkoğlu'nun feryadı yürekleri dağladı.
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