Boşanmak üzere olduğu eşi 3 aylık bebeğini kaçırdı! Vicdansız babanın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi

Sakarya'da 2 yıllık evli olan Tuana Türkdoğan, boşanma aşamasında olduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü eşi 3 aylık bebeğini kaçırdı. Genç anne Türkoğlu, "3 aylık çocuğunu kucağımdan alıp Çorum'a kaçırdı. Bebeğimin kokusuna hasret kaldı" dedi. Türkoğlu'nun feryadı yürekleri dağladı.