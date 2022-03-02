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Boşandığı eski eşini boğarak öldürüp, cesedini ormanda gömdü

DHA
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Giriş: 02.03.2022 09:27
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma Çetin'i (39) evinde boğarak öldüren Ebubekir Karakurt (39), iki çocuğunun annesi Fatma Çetin'in cansız bedenini ormana gömdü. Çetin'in yakınlarının verdiği kayıp başvurusunun ardından gözaltına alınan Karakurt, emniyette verdiği ifadede, cinayeti işlediğini itiraf etti. Talihsiz kadının cesedi, ormanlık alanda çuvalın içerisinde battaniyeye sarılmış halde bulundu.
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