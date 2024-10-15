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Boris Johnson’ın kitabında çarpıcı Türkiye detayları…

Boris Johnson’ın kitabında çarpıcı Türkiye detayları…

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 15:32
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevde bulunduğu döneme ilişkin bir kitap kaleme aldı. O kitapta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayı ise dikkatleri çekti.
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Boris Johnson’ın kitabında çarpıcı Türkiye detayları…
Boris Johnson’ın kitabında çarpıcı Türkiye detayları…
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