Boris Johnson’ın kitabında çarpıcı Türkiye detayları…

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevde bulunduğu döneme ilişkin bir kitap kaleme aldı. O kitapta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayı ise dikkatleri çekti.

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