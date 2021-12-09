Borçlusunun evine girip susturucu ile öldürmüş! Dolandırıcılıktan yakalanmıştı katil çıktı

İstanbul’da, birçok kişiyi ev sahibi yapma vaadi vererek dolandırdığı ve 2 milyon lira vurgun yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Murat Subaşıgüller’in parmak izi incelemesinde geçtiğimiz ay Esenyurt’ta evinde öldürülen Mustafa Akyol’un katili olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Cinayeti 10 bin liralık alacak verecek meselesinden işlediği öne sürüldü.