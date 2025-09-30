30 Eylül 2025, Salı

Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 30.09.2025 12:41
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan deniz aracının, Ukrayna'ya ait bomba yüklü bir kamikaze insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Kıyıya getirilen aracın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Aracın, İstanbul'dan gelecek uzman ekipler tarafından detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.
