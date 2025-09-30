Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan deniz aracının, Ukrayna'ya ait bomba yüklü bir kamikaze insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Kıyıya getirilen aracın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Aracın, İstanbul'dan gelecek uzman ekipler tarafından detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.