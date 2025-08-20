20 Ağustos 2025, Çarşamba

Bolu'daki orman yangını yayılıyor: 7 helikopterle havadan destek sürüyor
Bolu'daki orman yangını yayılıyor: 7 helikopterle havadan destek sürüyor

Bolu'daki orman yangını yayılıyor: 7 helikopterle havadan destek sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 17:50
Yangın, 15.00 sıralarında Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü D750 Karayolu kenarı mevkiinde bulunan ormanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken Bolu Valiliği yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Bolu ili Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü D750 Karayolu kenarı mevkiinde orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine valiliğimizin koordinesinde; orman, itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir" denildi.
