14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bolu’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bolu’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bolu’da zincirleme kaza: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 16:26
Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan B. yönetimindeki 10 AHT 185 plakalı otomobil, Yahya B. idaresindeki 14 ADG 138 plakalı araç ve Mustafa Ç.’nin kullandığı 06 BRH 717 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Tır dorsesinde 18 kaçak göçmen yakalandı
Tır dorsesinde 18 kaçak göçmen yakalandı
Bolu’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bolu’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bahçelievler’de şehitler için mevlit okutuldu
Bahçelievler’de şehitler için mevlit okutuldu
Batman’da tüm camilerde yağmur duası
Batman’da tüm camilerde yağmur duası
Tekirdağlı şehit İlker Aykut son yolculuğuna uğurlandı
Tekirdağlı şehit İlker Aykut son yolculuğuna uğurlandı
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Ölen çocukların dedesi konuştu
Ölen çocukların dedesi konuştu
Şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’ya veda!
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'ya veda!
Toprağın emeği sofralara ulaşıyor
Toprağın emeği sofralara ulaşıyor
Hangi iller için kar ve sağanak uyarısı var?
Hangi iller için kar ve sağanak uyarısı var?
Karaman’da kavşakta kaza: Otomobil pikapla çarpıştı
Karaman’da kavşakta kaza: Otomobil pikapla çarpıştı
Daha Fazla Video Göster