16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bolu’da orman yangını 12 saattir devam ediyor!

Bolu’da orman yangını 12 saattir devam ediyor!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2024 01:26
Bolu’da öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Motosiklet, ters yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı!
Motosiklet, ters yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı!
Bolu’da orman yangını 12 saattir devam ediyor!
Bolu’da orman yangını 12 saattir devam ediyor!
Silah ticaretinden aranan şahıs yakalandı!
Silah ticaretinden aranan şahıs yakalandı!
Tarihi Alan’daki yangında Anzak Mezarlığı zarar gördü!
Tarihi Alan'daki yangında Anzak Mezarlığı zarar gördü!
Yaşlı adam balkondan düştü ve...
Yaşlı adam balkondan düştü ve...
Kontrollü yıkım planlanmıştı bina yan yattı!
Kontrollü yıkım planlanmıştı bina yan yattı!
Anneanne ve 2 yaşındaki torunu minibüsü altında kaldı
Anneanne ve 2 yaşındaki torunu minibüsü altında kaldı
Amasya’da motosikletle bisiklet çarpıştı!
Amasya'da motosikletle bisiklet çarpıştı!
Aydemir Akbaş’tan kahreden haber geldi!
Aydemir Akbaş'tan kahreden haber geldi!
31 suç kaydı bulunan sürücü serbest!
31 suç kaydı bulunan sürücü serbest!
Çiftçi dertli: Soğanda rekolte düştü
Çiftçi dertli: Soğanda rekolte düştü
Karadeniz’de kaybolan vatandaşların son anları!
Karadeniz’de kaybolan vatandaşların son anları!
Daha Fazla Video Göster