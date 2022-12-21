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Bolu’da çalan telefon yaşlı çiftin hayatlarını kararttı! “Eşim üzüntüden hayatını kaybetti”

DHA
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Giriş: 21.12.2022 14:33
Bolu'da 73 yaşındaki Hatice Tutalır ile 80 yaşındaki eşi Refik Tutalır'ı telefonla arayıp, hırsızlık olayına karıştıkları yalanıyla çiftin 24 bin liralarını dolandıran Funda Apohan ile Emre Karagöl, 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme salonuna tekerlekli sandalyeyle gelen Hatice Tutalır, eşinin bu olaydan sonra üzüntüden öldüğünü anlattı...
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