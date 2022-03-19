19 Mart 2022, Cumartesi
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Bolu Valisi A Haber'de | Vali Ahmet Ümit: Yaralı sayısı yüksek, 18 araç kazaya karıştı
Bolu Valisi Ahmet Ümit A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vali Ahmet Ümit, "Her araçta ikişer yaralı var, yaralı sayısı yüksek. Kazaya 18 araç karıştı." dedi. Öte yandan Bir otomobilin makas atması sonucu kazanın meydana geldiği öğrenildi.