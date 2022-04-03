03 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bolu Tüneli girişinde heyelan! Son durum ne? Trafiğe açıldı mı? A Haber bölgede

Bolu Tüneli girişinde heyelan! Son durum ne? Trafiğe açıldı mı? A Haber bölgede

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2022 09:10
Bolu Dağı Tüneli'nin düzce girişinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Tünelin Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alan toprakla kaplandı. Yol, tedbir amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Son durumu almak olay yerinde haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber bölgede
A Haber bölgede
Bir usta: Kayahan
Bir usta: Kayahan
Zehirli denizanası tehlikesi! Sahile vurdu
Zehirli denizanası tehlikesi! Sahile vurdu
Erbaş’tan A Haber’e özel açıklamalar
Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar
Ayasofya’nın gölgesinde ilk iftar heyecanı
Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı
Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde heyelan
Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde heyelan
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelan
Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan
Motokuryeye kurşun yağdırdı
Motokuryeye kurşun yağdırdı
İftara saatler kala çatıda yangın
İftara saatler kala çatıda yangın
Çaya düşüp kaybolan asteğmenden acı haber!
Çaya düşüp kaybolan asteğmenden acı haber!
Ailelerin kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var
Ailelerin kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var
Yurtta Ramazan’ın ilk iftarı heyecanı yaşanıyor
Yurtta Ramazan'ın ilk iftarı heyecanı yaşanıyor
Daha Fazla Video Göster