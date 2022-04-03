03 Nisan 2022, Pazar
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Bolu Tüneli girişinde heyelan! Son durum ne? Trafiğe açıldı mı? A Haber bölgede
Bolu Dağı Tüneli'nin düzce girişinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Tünelin Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alan toprakla kaplandı. Yol, tedbir amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Son durumu almak olay yerinde haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.