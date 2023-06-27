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Bolu Dağı'nda sis altında

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Giriş: 27.06.2023 15:33
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ulaşımı yavaşlattı.
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Bolu Dağı’nda sis altında
Bolu Dağı'nda sis altında
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