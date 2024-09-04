Bolu Dağı Tüneli’ndeki çalışmalar 10 gün erken bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmaların beklenenden 10 gün önce bitirileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Bolu Dağı Tüneli’ndeki 8 ya da 9 Eylül’e kadar bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.