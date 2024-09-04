04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmalar 10 gün erken bitecek

Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmalar 10 gün erken bitecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2024 15:59
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmaların beklenenden 10 gün önce bitirileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Bolu Dağı Tüneli’ndeki 8 ya da 9 Eylül’e kadar bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Etli ekmeğin lezzet sırrı ne?
Etli ekmeğin lezzet sırrı ne?
’Hayalet Sürücü’ filmi Tokat’ta gerçek oldu
'Hayalet Sürücü' filmi Tokat'ta gerçek oldu
Ömer Tuğrul İnançer’in vefatının ikinci yılı
Ömer Tuğrul İnançer'in vefatının ikinci yılı
Kapya biberin sofralara uzanan yolculuğu
Kapya biberin sofralara uzanan yolculuğu
Bolu Dağı Tüneli’ndeki çalışmalar 10 gün erken bitecek
Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmalar 10 gün erken bitecek
Canlı yayında cinayet itirafı
Canlı yayında cinayet itirafı
Çorum’un meşhur sarı leblebisi
Çorum'un meşhur sarı leblebisi
Siyez buğdayının geçmişi 12 bin yıla dayanıyor
Siyez buğdayının geçmişi 12 bin yıla dayanıyor
Konya’nın Hüyük Çileğine AB’den coğrafi işaret
Konya'nın Hüyük Çileğine AB'den coğrafi işaret
Dilan- Engin Polat hakim karşısında!
Dilan- Engin Polat hakim karşısında!
İstanbul’a sağanak yağış geliyor
İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Okullar depreme karşı güçlendiriliyor
Okullar depreme karşı güçlendiriliyor
Daha Fazla Video Göster