07 Eylül 2024, Cumartesi
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Bolu Dağı tüneli trafiğe açıldı!
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli’nin portallarının 67 metre uzatılması çalışmaları tamamlanarak 38 gündür trafiğe kapalı olan yol ulaşıma açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikametinin hizmete açıldığını bildirdi.