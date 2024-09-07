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Bolu Dağı tüneli trafiğe açıldı!

Bolu Dağı tüneli trafiğe açıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 21:48
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli’nin portallarının 67 metre uzatılması çalışmaları tamamlanarak 38 gündür trafiğe kapalı olan yol ulaşıma açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikametinin hizmete açıldığını bildirdi.
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Bolu Dağı tüneli trafiğe açıldı!
Bolu Dağı tüneli trafiğe açıldı!
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