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Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdiği zincirleme kaza kamerada!

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Giriş: 19.03.2022 15:53
Güncelleme:19.03.2022 15:56
TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel içinde İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Tır, otobüs, ve otomobil olmak üzere 18 araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. O anlar anbean kamerada!
Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi
Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi
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