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Boğulmak üzereyken feribot kaptanı kurtardı

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Giriş: 16.07.2020 11:23
Güncelleme:16.07.2020 11:37
Malatya'nın Battalgazi ilçesinden, Elazığ'ın Baskil ilçesine sefer yapacak olan feribotun kaptanları Fahrettin Çelik (26) ve Necdet İkiz (38), serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren yolcuyu, suya atlayıp kurtardı. Kaptanların, kurtarma görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca büyük beğeni topladı.

Olay, öğle saatlerinde Karakaya Barajı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Elazığ'ın Baskil ilçesine gitmek için Battalgazi Atabey Feribot İskelesi'ne geldi. Feribotun kalkış saatine kadar da serinlemek için baraj suyuna girdi. Ancak kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden feribotun kaptanları Fahrettin Çelik ve Necdet İkiz, hemen suya atladı. Kaptanlar, vatandaşların da yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren yolcuyu, karaya çıkardı. İlk müdahalesi yapılan yolcu, hastaneye götürüldü.


Durumunun iyi olduğu öğrenilen yolcunun kurtarılma anı ise, feribottaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

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