07 Aralık 2022, Çarşamba
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Boğazları düğümleyen olay! SMA’lı doğduğu için bebeğini ölüme terk etti
Bu olaya yürek dayanmaz! Annesi tarafından SMA teşhisi konduktan sonra ölüme terk edilen Göktuğ bebek hayat mücadelesi veriyor. Doktorların "annesine ihtiyacı var" dediği talihsiz Göktuğ bebeği istemeyen annesinin ailesi de "Alın çocuğu çöpe atın" dedi. Kan donduran o sözler, kameralara saniye saniye yansıdı.