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Boğaz’da denizanası istilası! Arnavutköy sahilini istila ettiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 20:00
İstanbul Arnavutköy sahilinde kıyıya vuran çöp yığını ve denizanaları endişeye neden oldu. Kirli sularda hızla sayısı artan denizanaları tedirginliğe neden oldu.
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