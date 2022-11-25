Boğaz ağrısı… Burun tıkanıklığı… Üçlü salgın nedir? RSV virüsü nedir? Semptomları neler? | TÜRKİYE 'VİRÜS FIRTINASI' ETKİSİNDE

Türkiye virüs fırtınası etkisine girdi. Hastanelerde 3'lü salgın yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu detayları aktardı. Üçlü salgın nedir? RSV virüsü nedir? Semptomları neler? Hangi besinleri tüketmek gerekir? Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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