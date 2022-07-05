Bodrum’da kaza yaptılar! İngiliz çift hakkında yeni gelişme

Muğla’nın Yalıkavak-Bodrum yolunda dün yaşanan kazada ağır yaralanan İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou'nun tedavisi devam ediyor. Kazada ölen erkek arkadaşı Jake Robert Mclean'in ise iş anlaşması için Bodrum'a geldiği ortaya çıktı.