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Bodrum’da kaza yaptılar! İngiliz çift hakkında yeni gelişme

İHA
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Giriş: 05.07.2022 10:09
Muğla’nın Yalıkavak-Bodrum yolunda dün yaşanan kazada ağır yaralanan İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou'nun tedavisi devam ediyor. Kazada ölen erkek arkadaşı Jake Robert Mclean'in ise iş anlaşması için Bodrum'a geldiği ortaya çıktı.
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