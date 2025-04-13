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Bodrum’da 4 metrelik kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı!

Bodrum’da 4 metrelik kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.04.2025 01:13
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 4 metrelik beton kuyuya düşen Sinan F. (31), itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, öğlen saatlerinde Yalıçiftlik Mahallesi 3870 Sokak’ta meydana geldi. Şantiyede çalışan Sinan F., henüz belirlenemeyen nedenle içinde su bulunmayan 4 metre derinlikteki beton kuyuya düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı Sinan F. halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan F.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Bodrum’da 4 metrelik kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı!
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