19 Kasım 2025, Çarşamba
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi A Haber'de
İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anlar ortaya çıktı. Aileyi hastaneye götüren taksi şoförü Sercan Tanrıverdi, A Haber canlı yayınında yaşananları anlattı. Tanrıverdi, "Psikolojim bozuldu, işime de odaklanamıyorum" dedi.