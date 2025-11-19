19 Kasım 2025, Çarşamba

Böcek ailesini hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 10:04
İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anlar ortaya çıktı. Aileyi hastaneye götüren taksi şoförü Sercan Tanrıverdi, A Haber canlı yayınında yaşananları anlattı. Tanrıverdi, "Psikolojim bozuldu, işime de odaklanamıyorum" dedi.
