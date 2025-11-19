Böcek ailesinin son anlarını taksi şoförü Sercan Tanrıverdi A Haber’de anlattı

"BİLİNÇLERİ YERİNDE DEĞİLDİ"

Acile bıraktım. Baba daha iyi durumdaydı. Anne ve çocukların bilinçleri yerinde değildi. Baba sadece konuşabiliyordu. Hatta fark ettiyseniz, benim emniyet kemerim takılı. Ben emniyet kemerimi açmaya çalışıyorum, bebek arabasını bagaja yükleyeyim diye. Baba camları açık diye bana diyor ki: 'Sen boşuna zahmet etme, biz bebek arabasını da yükleriz. Yeter ki bir an önce sen bizi hastaneye götür.' Hastanenin önünde tekrar baba kendisi gidip bagajı açıyor, bebek arabasını indiriyor. Benden yardım beklemiyor, sadece 'Sen arabayı sür, hastaneye git' diyor. Benden istediği tek kelime sadece bu.