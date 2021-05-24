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Biyonik kulak takılan Ata'nın Başkan Erdoğan sevgisi! Tek hayali...

A Haber
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Giriş: 24.05.2021 15:11
Güncelleme:24.05.2021 15:11
Ata 12 yaşında... Ailesi evlatları 15 aylıkken işitme engelli olduğunu fark etti ve onu hemen doktora götürdü. 17 aylıkken Ata'ya biyonik kulak takıldı ve artık o da duymaya başladı. Ata’nın annesi Hatice Çankır Ata’nın hikayesini A Haber’de anlattı. Ata’nın tek hayali Başkan Erdoğan’a keman çalmak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

12 yaşındaki Ata'nın ailesi 15 aylıkken işitme engelli olduğunu fark etti ve onu hemen doktora götürdü. 17 aylıkken Ata'ya biyonik kulak takıldı ve artık o da duymaya başladı. Ata'nın annesi Hatice Çankır Ata'nın hikayesini A Haber'de anlattı. Ata'nın tek hayali Başkan Erdoğan'a keman çalmak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Anne Hatice Çankır süreci anlatarak "İkinci kulak için çalışmalar başlattım. SGK ile görüşmelerimiz oldu ama çok yavaş ilerleri Cuımhurbaşkanımıza bu mektubu verdikten sonra süreç daha hızlı ilerledi." dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİM..."

Ata "En büyük hayalim Cumhurbaşkanına ulaşmak ve ona ikinci cihazım için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı ve Başkan Erdoğan için keman çaldı.

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