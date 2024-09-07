07 Eylül 2024, Cumartesi
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Bitlis’te sağanak yağış sele döndü! Birçok ev ağır hasar aldı
Bitlis’in Güroymak ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele dönüşünce birçok evde hasarlar meydana geldi. AFAD ve Jandarma ekipleri olay yerine sevk edilerek gerekli çalışmalar başlatıldı. Yapılan ilk inceleme sonucunda 3 evin ağır hasarlı olduğu ve çok sayıda evde maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.