Bitlis’te sağanak yağış sele döndü! Birçok ev ağır hasar aldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele dönüşünce birçok evde hasarlar meydana geldi. AFAD ve Jandarma ekipleri olay yerine sevk edilerek gerekli çalışmalar başlatıldı. Yapılan ilk inceleme sonucunda 3 evin ağır hasarlı olduğu ve çok sayıda evde maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

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