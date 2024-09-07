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Bitlis’te sağanak yağış sele döndü! Birçok ev ağır hasar aldı

Bitlis’te sağanak yağış sele döndü! Birçok ev ağır hasar aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 01:49
Bitlis’in Güroymak ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele dönüşünce birçok evde hasarlar meydana geldi. AFAD ve Jandarma ekipleri olay yerine sevk edilerek gerekli çalışmalar başlatıldı. Yapılan ilk inceleme sonucunda 3 evin ağır hasarlı olduğu ve çok sayıda evde maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
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Bitlis’te sağanak yağış sele döndü!
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