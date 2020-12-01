Bisiklete biniyordu! Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı

ABD'nin Chicago eyaletinde sahilde bisiklete binen bir kişi aniden neye uğradığını şaşırıp kendini yerde buldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

ABD'nin Chicago eyaletinde sahilde bisiklete binen bir kişi aniden neye uğradığını şaşırıp kendini yerde buldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.