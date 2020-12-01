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Bisiklete biniyordu! Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı
ABD'nin Chicago eyaletinde sahilde bisiklete binen bir kişi aniden neye uğradığını şaşırıp kendini yerde buldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
ABD'nin Chicago eyaletinde sahilde bisiklete binen bir kişi aniden neye uğradığını şaşırıp kendini yerde buldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.