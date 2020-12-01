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Bisiklete biniyordu! Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı

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Giriş: 01.12.2020 09:01
Güncelleme:01.12.2020 10:25
ABD'nin Chicago eyaletinde sahilde bisiklete binen bir kişi aniden neye uğradığını şaşırıp kendini yerde buldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

ABD'nin Chicago eyaletinde sahilde bisiklete binen bir kişi aniden neye uğradığını şaşırıp kendini yerde buldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Bisiklete biniyordu! Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı BİSİKLETE BİNİYORDU! SANİYELER SONRA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı
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