Trump’tan Hürmüz’de stratejik manevra: Körfez’le dev anlaşmalar geliyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi düşürecek ve ekonomi çevrelerini rahatlatacak kritik bir adım attı. Daha önce duyurulan yüzde 20'lik "ABD geri ödeme ücreti" planından vazgeçildiğini açıklayan Trump, bunun yerine Körfez ülkeleriyle devasa yatırım ve ticaret anlaşmalarının imzalanacağını duyurdu. İran’a yönelik deniz ablukasının sert bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Trump, ABD ordusunun bölgedeki mutlak hakimiyetinin olduğunun altını çizdi. Konuya ilişkin A Haber ekranlarında konuşan Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve yaklaşan seçimler öncesi piyasaların durumunun, Washington’ın bu strateji değişikliğinin temel nedeni olarak görüldüğünü aktardı.