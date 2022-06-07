Bisiklet tutkunu genç mühendisi arkadan çarpan taksi hayattan kopardı! Son paylaşımı yürek yaktı

İstanbul Havalimanı yolunda bisiklete binen doğa sporları tutkunu jeofizik mühendisi Murat Albayrak'a arkadan gelen taksi çarptı. Kaza anına tanık olan sürücüler kalbi duran genç mühendisi kurtarmak için dakikalar boyunca kalp masajı yaptı. Tüm uğraşlar 2 çocuk sahibi Albayrak'ı kurtarmaya yetmedi. Hastanede yaşamını yitiren Çatalca Doğa Sporları Kulübü sporcusu Murat Albayrak'ın İstanbul turundan kalan yaptığı son paylaşımları ise boğazları düğümledi…