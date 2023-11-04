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Birleşmiş Milletler okuluna sığınan Gazzeli böyle isyan etti: Çocuklara acıyın biraz, ne yaptık biz?

A Haber
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Giriş: 04.11.2023 18:06
Gazze'de Birleşmiş Milletler okuluna sığınmış Filistinli bir adam “Su yok yiyecek yok” diyor ve isyanını dile getiriyor. Tüm dünyaya seslenene Filistinli, “Şu çocuklara acıyın” diyor.

İşte Filistinli adamın dilinden dökülenler:

Su yok. Televizyoncular… Su yok… Yiyecek yok... İçecek hiçbir şey yok. Hayat yok hayat! Haksızlığa uğradık. Dışlandık. Çocuk bunlar çocuk. Utanın kendinizden. Çocuklara acıyın biraz. Araplara, Müslümanlara merhametiniz olsun. Yeter artık ! Ne yaptık biz? Şu zavallı çocuklara acıyın…

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