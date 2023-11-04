04 Kasım 2023, Cumartesi
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Birleşmiş Milletler okuluna sığınan Gazzeli böyle isyan etti: Çocuklara acıyın biraz, ne yaptık biz?
Gazze'de Birleşmiş Milletler okuluna sığınmış Filistinli bir adam “Su yok yiyecek yok” diyor ve isyanını dile getiriyor. Tüm dünyaya seslenene Filistinli, “Şu çocuklara acıyın” diyor.
İşte Filistinli adamın dilinden dökülenler:
Su yok. Televizyoncular… Su yok… Yiyecek yok... İçecek hiçbir şey yok. Hayat yok hayat! Haksızlığa uğradık. Dışlandık. Çocuk bunlar çocuk. Utanın kendinizden. Çocuklara acıyın biraz. Araplara, Müslümanlara merhametiniz olsun. Yeter artık ! Ne yaptık biz? Şu zavallı çocuklara acıyın…