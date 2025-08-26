Biri otobüs 3 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kaza,Mersin-Adana otoyolunda Tarsus-Pozantı arasında Gülek tüneli yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre,aynı istikamette seyrden otobüs, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ciddi bir yaralanmanın olmadığı belirtilen kazada olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçlarda bulunanları tedbir amaçlı kontrol etti. Kaza nedeniyle korkan ve şok geçiren bir sürücüye sağlık ekibi mdahale etti. Kaza nedeniyle trafik, araçlar çekilene kadar kontrollü olarak sağlandı.

