26 Ağustos 2025, Salı

Biri otobüs 3 aracın karıştığı zincirleme kaza
Biri otobüs 3 aracın karıştığı zincirleme kaza

Biri otobüs 3 aracın karıştığı zincirleme kaza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 21:22
Kaza,Mersin-Adana otoyolunda Tarsus-Pozantı arasında Gülek tüneli yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre,aynı istikamette seyrden otobüs, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ciddi bir yaralanmanın olmadığı belirtilen kazada olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçlarda bulunanları tedbir amaçlı kontrol etti. Kaza nedeniyle korkan ve şok geçiren bir sürücüye sağlık ekibi mdahale etti. Kaza nedeniyle trafik, araçlar çekilene kadar kontrollü olarak sağlandı.
