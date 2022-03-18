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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat evli mi? Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat eşi bakın kim çıktı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2022 09:06
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gaffur karakteriyle fenomen haline gelen Bülent Polat, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Polat'ın eşi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'daki Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur olarak sevenlerinin dikkatini çeken Bülent Polat'ın eşi...
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