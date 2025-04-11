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Bir tavuk firmasına ait köftede zararlı bakteri! Piyasadan toplatılarak imha ediliyor

Bir tavuk firmasına ait köftede zararlı bakteri! Piyasadan toplatılarak imha ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 13:35
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" adlı ürününde, insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. Ürünlerin piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi. Ayrıca yasal işlem başlatılan işletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı.
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Bir tavuk firmasına ait köftede zararlı bakteri! Piyasadan toplatılarak imha ediliyor
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