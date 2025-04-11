11 Nisan 2025, Cuma
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Bir tavuk firmasına ait köftede zararlı bakteri! Piyasadan toplatılarak imha ediliyor
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" adlı ürününde, insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. Ürünlerin piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi. Ayrıca yasal işlem başlatılan işletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı.