Bir Malkoçoğlu geçti bu dünyadan... Osman Sınav Cüneyt Arkın'ı anlattı

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. 85 yaşında olan Arkın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca yüzlerce filme imza atan ve son olarak Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkan Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Yapımcı – Yönetmen Osman Sınav, "Yeşilçam’ın efsanelerinden biriydi. Bu sektörden hayatını kazanan herkese bir dokunuşu olmuştur diye düşünüyorum. Bu sektör içinde bu sektörün var olmasında çok büyük katkıları olmuş bir aktör Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. NE güzel bir adamdı ne güzel hatıralar bıraktı." dedi.

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