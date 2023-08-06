Bir maket ustasının hikayesi

63 yaşındaki maket ustası Şerif Bedir emekli olduktan sonra hobi olarak maketlere yöneldi ve özellikle gemi ve vapurların birebir aynısını ahşap ile yapmaya başladı. Maket ustası hikayesini ve de sanatının inceliklerini anlattı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN