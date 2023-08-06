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Bir maket ustasının hikayesi

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Giriş: 06.08.2023 08:43
63 yaşındaki maket ustası Şerif Bedir emekli olduktan sonra hobi olarak maketlere yöneldi ve özellikle gemi ve vapurların birebir aynısını ahşap ile yapmaya başladı. Maket ustası hikayesini ve de sanatının inceliklerini anlattı...
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Bir maket ustasının hikayesi
Bir maket ustasının hikayesi
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