Bir köy hikayesi…

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzak doğa ile iç içe bir köy Silivri'ye bağlı Kadıköy... İşte burada hayvancılıkla uğraşan, doğa aşığı Serpil Abla'nın renkli hikayesi…

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