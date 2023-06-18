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Bir köy hikayesi…

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Giriş: 18.06.2023 12:11
İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzak doğa ile iç içe bir köy Silivri'ye bağlı Kadıköy... İşte burada hayvancılıkla uğraşan, doğa aşığı Serpil Abla'nın renkli hikayesi…
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Bir köy hikayesi…
Bir köy hikayesi…
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