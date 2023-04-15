Bir afetzedenin yeniden başlama öyküsü! Yeni eviyle umutları yeşerdi

2021 yılında tarihin en büyük orman yangınlarından birini yaşayan Manavgat, yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede afeti en ağır şekilde yaşayanlardan biri de 53 yaşındaki Emiş Uysal'dı. A Haber ekibi Emiş Uysal'ın TOKİ tarafından yapılan yeni evine konuk oldu ve kendisinden yaşadıklarını dinledi.

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