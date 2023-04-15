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Bir afetzedenin yeniden başlama öyküsü! Yeni eviyle umutları yeşerdi

A Haber
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Giriş: 15.04.2023 15:45
2021 yılında tarihin en büyük orman yangınlarından birini yaşayan Manavgat, yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede afeti en ağır şekilde yaşayanlardan biri de 53 yaşındaki Emiş Uysal'dı. A Haber ekibi Emiş Uysal'ın TOKİ tarafından yapılan yeni evine konuk oldu ve kendisinden yaşadıklarını dinledi.
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Bir afetzedenin yeniden başlama öyküsü!
Bir afetzedenin yeniden başlama öyküsü!
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