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Binlerce ağaç katledilecek! Edremit’te zeytinlik alan imara açılıyor

Binlerce ağaç katledilecek! Edremit’te zeytinlik alan imara açılıyor

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 10:39
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi, doğa katliamına izin verdi. CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla Kaz Dağları'nda binlerce zeytin ağacının bulunduğu parseller kanuna aykırı olarak imara açıldı.
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Edremit’te zeytinlik alan imara açılıyor
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