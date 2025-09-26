26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bingöl'de şantiye alanına ayı girdi
Bingöl’de şantiye alanına ayı girdi

Bingöl'de şantiye alanına ayı girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 05:31
Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki bir şantiye alanına giren ayı, işçilerin tepsi içerisinde bıraktıkları yiyecekleri yerken görüntülendi.
Bingöl’de şantiye alanına ayı girdi
Bingöl’de şantiye alanına ayı girdi
Bingöl'de şantiye alanına ayı girdi
Pompalı tüfekli kavga: 1 ağır yaralı
Pompalı tüfekli kavga: 1 ağır yaralı
Tarihi yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Tarihi yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Müteahhitten parasını alamayan taşeron intihara kalkıştı
Müteahhitten parasını alamayan taşeron intihara kalkıştı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Kız çocuğuna istismar iddiası
Kız çocuğuna istismar iddiası
31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı
Hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı
Rayların üstüne düşen adamı ölümden böyle kurtardı
Rayların üstüne düşen adamı ölümden böyle kurtardı
Çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Kadıköy-Beşiktaş İskelesi’nde deniz düşen kişi kurtarıldı
Kadıköy-Beşiktaş İskelesi’nde deniz düşen kişi kurtarıldı
Tartıştığı gruba silah çeken kişi darp edildi
Tartıştığı gruba silah çeken kişi darp edildi
Daha Fazla Video Göster